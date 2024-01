Ouvriers qualifiés : les entreprises se les arrachent

Écouter et convaincre en trouvant les bons arguments. Natalia Domingues est chasseuse de têtes. Au bout du fil, Isabelle, une mécanicienne agricole qui n'est pas vraiment en recherche d'emploi. Pourtant au bout de dix minutes d'entretien, elle change d'avis lorsqu'on lui parle de bien-être au travail. Tous les métiers d'ouvriers qualifiés intéressent les chasseurs de têtes, et c'est nouveau. Des compétences rares recherchées sur le marché du travail. Ils ont débauché Willy Montpelat, il y a quelques mois. Désormais, il travaille dans une agence de location d'engin de chantier comme chef d'équipe. Ce qui l'a principalement motivé, c'est un cadre de travail attractif. Dans un bâtiment en face, un électromécanicien s'est fait débaucher, un métier très technique. Il est parti, il y a quelques mois dans une entreprise concurrente. Une situation qui devient de plus en plus fréquente et met des tensions pour le directeur. Les ouvriers qualifiés, au contraire, se sentent décomplexés car le rapport de forces a changé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Chomy