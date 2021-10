OVHCloud entre en bourse : dans les coulisses du champion français d’Internet

C'est au milieu des vestiges du passé industriel de Roubaix qu'est né, il y a 22 ans, une jeune pousse de l'Internet français devenue la championne européenne de l'hébergement de donner, OVHcloud qui signifie "On Vous Héberge dans un nuage". Ce nuage, ce sont 130 000 serveurs qui alimentent un site web français sur trois. Pour les faire fonctionner, l'entreprise emploie plus de 1 000 salariés à Roubaix, dont Giovanni Robache. Âgé de 30 ans, ce dernier a été recruté après son Bac pro en système électronique. "Je suis rentré ici en 2010 en tant que technicien d'exploitation, et j'ai progressé, appris. Ça m'a permis de me développer personnellement et maintenant d'encadrer une quarantaine de personnes", raconte le responsable d'équipe OVHcloud. La société compte 1,5 million de clients, des ministères, des hôpitaux ou des poids lourds comme Airbus, Michelin et la Société Générale. OVH peut héberger à la fois leurs données internes et leurs sites Internet. La clé du succès, les prix les plus bas du marché. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.