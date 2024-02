Ovinpiades : le concours des jeunes bergers

Ils sont venus de toute la métropole pour représenter leurs filières. Au total 40 candidats, de 18 à 24 ans, qui rêvent tous, d'être sacré "Meilleur Jeune Berger". Première épreuve, c’est d’écarter trois brebis du reste du troupeau. Lukas Petit, jeune berger de Vendôme, n'est pas venu les mains vides, il a une astuce bien à lui, des pinces à linge. Toute la journée, les jeunes effectuent leur geste du quotidien devant des professionnels. Il y a ceux qui font encore quelques erreurs. Et puis, il y a Alexia Heurtevent, jeune bergère de Seine-et-Marne, qui mène son épreuve d’une main de maître, aucune hésitation. Pour le jury, c’est un 20 sur 20. Pas de doute, elle est faite pour ce métier. C’est un concours qui leur permet de faire découvrir leur profession au grand public. Au milieu des visiteurs, on retrouve un certain fan-club de Lukas. Peut-être pas assez d'encouragement, il termine seizième, ce samedi 24 février. Le gagnant, lui, représentera la métropole au concours mondial de jeunes bergers. Il repart avec sa coupe et un agneau, peut-être le premier de son futur troupeau. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Gatineau