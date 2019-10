Pacs vs Mariage : le match

Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est l'une des grandes réformes de société du XXème siècle et séduit de plus en plus. À sa création, à peine plus 6 000 étaient contractés à cette forme d'union. En 2017, 193 950 pacsés ont été enregistrés contre 233 915 mariés. Mais pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.