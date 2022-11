Paiement en espèces : a-t-on le droit de l'interdire ?

Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous allez faire quelques courses un dimanche après-midi, face à vous des caisses automatiques, et il est impossible de régler en espèces. Seul un agent de sécurité est présent. Nous avons fait le test en caméra discrète, hier, dans un supermarché de région parisienne. "Le dimanche après 13h, uniquement la carte bancaire", nous informe-t-on. À la sortie du magasin, les clients sont mitigés. "Maintenant, quand je viens, je prends ma carte le week-end parce que je sais que je n'ai pas le choix", déclare un jeune homme. "Moi, je suis contre", s'exprime une femme. Si ce mode de paiement n'est pas gênant pour certain, il est illégal de l'imposer. Récemment, la Banque de France a même épinglé les groupes Carrefour et Casino. Certains de leurs magasins ouverts le dimanche n'ont plus aucune hôtesse de caisse. Dans ces cas-là, vous devez payer par carte bancaire. Pourtant la loi est très claire : "Les billets et les pièces sont les seuls moyens de paiement en France qui, en principe, ne peuvent être refusés". TF1 | Reportage G. Bertrand, J.Y. Chamblais, O. Stammbach