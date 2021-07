Paiement sans contact : les Français l’ont adopté

Plus pratique, plus hygiénique et plus rapide lorsqu'il y a du monde dans les magasins, le système du paiement sans contact a complètement séduit en France. Jamais un mode de paiement n'a connu une telle accélération. Avant la crise sanitaire, le sans contact représentait 30% de nos transactions. En quelques mois, c'est passé à 60%, désormais la majorité de nos paiements. L'argument qui freine encore quelques consommateurs, c'est ce qui pourrait se passer en cas de perte de la carte. Pourtant, il est impossible d'utiliser plusieurs fois la carte si elle est volée, car elle comporte un système antifraude. En effet, elle a un petit compteur dans sa puce qui enregistre les transactions. Au bout de cinq, il faut saisir le code confidentiel. La Banque de France n'a jamais observé de taux aussi bas pour le sans contact, avec 0,0013% des montants des transactions. Si ce mode de paiement explose, c'est aussi parce que le plafond a augmenté. Avant, on ne pouvait rien s'offrir au-delà de 30 euros, maintenant, c'est 50 euros. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui fixe le montant de ce plafond.