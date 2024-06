Paiements : bientôt la fin de la carte bancaire ?

Et si l'insertion de la carte bancaire dans un terminal de paiement électronique appartient bientôt au passé, remplacée par le paiement sur téléphone portable, avec une carte bancaire virtuelle ? Banque historique ou en ligne, toutes proposent ce service, qui a séduit Line et Christophe, 23 ans. Ils n'utilisent que leurs cartes dématérialisées pour payer leurs achats. "C'est beaucoup plus rapide, on a juste qu'à cliquer deux fois sur le bouton. Et puis même, on peut l'utiliser avec la montre... Parfois, j'oublie même mon code et il faut que je me le rappelle", ont-ils exprimé. Avec une carte virtuelle, il n'est pas nécessaire de se souvenir de notre code de sécurité, c'est souvent par reconnaissance faciale. En décembre dernier, en 2023, un client sur cinq a choisi la carte virtuelle, entièrement gratuite. Cela signifie-t-il que les cartes bancaires en plastique finiront toutes bientôt à la poubelle ? Pour l'instant, il est encore impossible de retirer des espèces avec les cartes virtuelles. Et tout le monde n'est pas prêt à passer au paiement 100 % mobile. La carte bancaire à puce a donc encore de beaux jours devant elle, qui représente aujourd'hui 60 % des transactions. TF1 | Reportage J. Roux, Q. Trigodet