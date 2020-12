Pailles, boîtes de kebab... de nouveaux produits en plastique interdits

En 2021, ne les cherchez plus. Les couverts, les pailles, les touillettes, les couvercles de gobelets en plastique jetable, les boîtes à kebab en polystyrène, c'est terminé. Tous ces produits à usage unique doivent désormais être fabriqués en bois, en carton ou en plastique mais réutilisable. Quant à tous les emballages qui prolifèrent, des pâtisseries aux fruits et légumes, la loi n'impose pas de changement pour l'instant. D'elle-même, la grande enseigne E. Leclerc que nous avons visitée tente d'enrayer la tendance avec une nouveauté, des emballages en papier. Pour certains produits comme les bidons de lessive, il est difficile d'imaginer la disparition du plastique. Pourtant, c'est l'objectif d'ici 2040. Les industriels vont devoir trouver des solutions. Dans ce qu'on appelle la vallée du plastique, près d'Oyonnax, ils ne se sentent pas encore trop menacés, car ils seraient sur un marché en croissance. Aujourd'hui, 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'un an. Selon Joël Viry, président de PRP Création, voilà une partie de la solution : des produits rechargeables. "On ne se dit pas que c'est usage unique. On dit que justement, on veut pérenniser l'usage, que le flacon devienne un objet d'art qui va vivre un an, deux ans, trois ans, et qu'on va recharger", a-t-il expliqué.