Paillettes : attention, danger !

La paillette est une décoration que l'on voit partout, mais sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Il s'agit d'une couche de plastique, recouverte d'aluminium, puis vernis. Elles font partie de ce qu'on appelle les microplastiques. Si petit, qu'il est difficile de s'en débarrasser. En Europe, on rejette près de quatre mille tonnes de paillettes par an. Elles s'accumulent dans l'air, dans le sol et dans l'eau. C'est un déchet bien plus complexe à traiter que tous les autres détritus. Ces microplastiques se retrouvent ensuite dans notre alimentation, comme les végétaux et les poissons. L'Union européenne a décidé d'interdire la vente de paillettes. Pour l'instant, il est encore possible d'en trouver en rayon, mais plus pour longtemps. Aujourd'hui, seules les paillettes en poudre, volatiles, sont concernées. Pour celles contenues dans les produits : peintures et cosmétiques, les fabricants ont plusieurs années pour trouver des substituts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Kouho