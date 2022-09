Pain, lait, sucre : le petit-déjeuner rattrapé par l'inflation

Parmi les produits sur la table du petit-déjeuner, difficile pour cette famille d'en trouver un dont le prix n'a pas augmenté ces derniers mois. "Le beurre, je l'ai vu augmenté entre 15 et 30 centimes. Concernant les fruits, ce sont des augmentations qui peuvent atteindre 2 ou 3 euros au kilo quand même sur les étals du marché", indique le père de famille. Même l'incontournable tartine de pain coûte plus cher. "La baguette tradition a augmenté avant l'été. Elle a pris 5 centimes. Elle est passée de 1,10 à 1,15 euro par exemple", poursuit-il. Un budget de plus en plus conséquent, mais pas question de faire des sacrifices sur ces produits essentiels. "Je ne comprends pas pourquoi ça augmente autant. Les augmentations me paraissent vraiment énormes et démesurées". Alors cette inflation générale au petit-déjeuner est-elle vraiment justifiée ? Pour les yaourts, en hausse de près de 10 %, il y a l'envolée du prix du lait et des céréales pour nourrir les animaux, mais aussi l'énergie des machines. Autre exemple, le jus d'orange et son augmentation de 6%. "Ce sont les fruits, l'augmentation du prix des fruits notamment avec deux années de récolte plus ou moins bonne à cause du gel et des sécheresses. On aura également toute la transformation du jus de fruits qui est énergivore et le coût du plastique qui a augmenté à cause de l'augmentation du prix du pétrole" explique Émilie Dubuc, consultante chez AlixPartners. Le petit-déjeuner est en ce moment beaucoup plus touché que le déjeuner et le dîner. "Dès que j'ai une augmentation de ma matière première que ce soit le coût de mon lait, le cout de mes œufs, c'est une augmentation qui sera directement reflétée dans le prix du consommateur", explique Émilie Dubuc. Et du côté des industriels, les coûts de production, eux aussi, s'envolent. Le café est en hausse de 11%. L'augmentation du cour de cette matière première, ces derniers mois, n'explique pas tout. Pour Anne Caron, torréfactrice et présidente de Café Caron, "la parité euro-dollar. Le dollar a considérablement augmenté. Il a pris presque 20 %. Et le transport maritime a presque décuplé. Il a été multiplié par dix". Sans oublier que pour torréfier le café, il faut du gaz. La facture d'énergie de la marque a augmenté de 30% ces derniers mois. TF1 | Reportage V. Dépret C. Chevreton, W. Wuillemin