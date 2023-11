Pains spéciaux : ils se multiplient

Dans nos boulangeries, nous assistons à la multiplication des pains. Aux côtés de nos baguettes, on trouve des pains spéciaux : farines complètes, pavés aux olives, aux graines ... Et vous, restez-vous fidèle à la baguette tradition ? La baguette est toujours le pain préféré des Français. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à vous laisser tenter par les pains spéciaux. En dix ans, la consommation a chuté de 25%, sauf pour les pains spéciaux dont les ventes, elles, progressent. Quel est donc leur secret ? Dans le Chartres, la Boulangerie de Marlène, mise sur une offre très fournie. Elle propose aujourd'hui jusqu'à 35 variétés de pains spéciaux. Elle fidélise ainsi de nouveaux clients. Alléchées par le succès des pains spéciaux, même les chaînes de boulangerie s'y sont mises. Pour se faire une place dans nos corbeilles, elles n'hésitent pas à casser les prix avec des promos toute l'année. Face au pain blanc, l'autre argument des pains spéciaux est leur image diététique. Mais sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ? Oui, car ils sont plus riches en fibres et notre alimentation actuelle en manque cruellement. TF1 | Reportage O. Lévesque, C. David