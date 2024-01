Palace de Biarritz : bizutage ou canular ?

C’est une affaire qui secoue depuis 24 heures, l’un des plus beaux établissements de Biarritz. Un commis ligoté à une chaise, presque nu, bâillonné dans les cuisines de l'Hôtel du Palais. Notre équipe a décidé de vous montrer l’une des photos qu’on s’est procurées et à l’origine de ce scandale de bizutage présumé. Suite à la diffusion de ces clichés, Aurélien Largeau, le chef de l'Hôtel du Palais, a été licencié. Dans la foulée, le parquet de Bayonne annonçait l’ouverture d’une enquête pour agression sexuelle et violence. Mais le 29 décembre, coup de théâtre, la victime que nous avons contactée évoque un tout autre scénario : “C'était une plaisanterie orchestrée par moi-même pendant ma soirée de départ. Il n’y a eu aucun bizutage.” Le jeune chef a décidé de riposter. Selon son avocat, cet incident est un prétexte pour le licencié. Aurélien Largeau va porter plainte pour licenciement abusif et diffusion de fausses informations. Quant aux photos et vidéos de l’incident, elles ont été retirées des réseaux sociaux. TF1 | Reportage T. Misrachi