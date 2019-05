Palaces : des métiers qui font rêver

Travailler dans les cuisines de l'Élysée, chez un grand joaillier ou dans un palace parisien semble être très difficile pour la plupart d'entre nous. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes des banlieues qui ne se sentent pas destinés à ces types de métiers. Pour les aider à casser ce préjugé et à s’ouvrir à d’autres opportunités, une association leur fait découvrir, chaque mois, ces lieux et leur donne envie d'y travailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.