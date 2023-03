Palais des Papes : le trésor caché

Au cœur d'Avignon, c'est un trésor historique en pleine rénovation. À plusieurs dizaines de mètres de hauteur, des hommes et des femmes font renaître un pont de l'histoire sur le toit du Palais des papes. Pierre par pierre, tout est nettoyé, traité et restauré. Mais certaines doivent être remplacées. Elles ont plusieurs centaines d'années. Le toit de la chapelle du Palais des papes a été construit au XIVe siècle. À l'époque, c'était le lieu de cérémonies officielles de la papauté. Aujourd'hui, elle abrite des kilomètres de documents historiques. Toutes les archives du département du Vaucluse depuis le IXe siècle. Roseline Martin, vient chaque semaine ici, car elle recherche la trace de ses ancêtres. Dans la salle de lecture, c'est un retour dans le temps. En 1500 plus précisément, pour cette généalogiste. Depuis 25 ans, elle écrit son arbre généalogique, en consultant des archives uniques au pays. Seuls les agents des archives ont accès à la chapelle. Elle abrite des centaines de milliers de pièces comme les registres des notaires du moyen age, ou encore d'anciennes cartes du département. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara