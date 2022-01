Palais des Papes : une rénovation monumentale

C'est un chantier monumental à une trentaine de mètres du sol. Il a fallu plusieurs semaines pour monter l'échafaudage de 1 700 m². En plein centre d'Avignon, l'une des plus grandes constructions du Moyen-Âge, les palais des Papes, se refait une beauté. Et cela commence par le nettoyage des pierres qui datent du XIVe siècle, envahies depuis par la mousse et des champignons. Le traitement pour enlever les lichens a été créé sur mesure et il est naturel. Ce sont des huiles essentielles de citronnelle, géranium et menthe, connues pour leurs propriétés répulsives. Sur une façade, le traitement a déjà reposé quinze jours et il a fait son effet. Chauffée à 180°C, la vapeur d'eau lessive tout. Sur l'aile des Familiers qui relie la Cour d'honneur à la Tour de la Campagne, les pierres n'ont pas été restaurées depuis un siècle et il faut reprendre les joints. Un travail de recherche permanent, les restaurateurs testent plusieurs types de sable pour trouver le bon assemblage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot