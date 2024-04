Palerme : la vie de palais

Elle se targue d'être la ville la plus conquise de l'histoire. Grecque, arabe, normand, l'architecture de Palerme s'est dessinée au fil de leurs influences. Le plus imposant de ses beaux palais est le Palais royal. C'est un mille-feuille dont les fondations ont 2 500 ans. Les ails les plus récents datent de la Renaissance. Le palais Gangi connaît une succession de rénovations pendant vingt-neuf ans, sous la houlette de la princesse Carine Vanni Calvello Mantegna di Gangi, et le résultat est spectaculaire. La galerie de miroir, la quintessence du baroque sicilien avec son double plafond. C'est dans ce palais que Luchino Visconti a tourné la scène du bal du Guépard. Le palais Papé di Valdina a été bombardé en 1943, depuis, il a été laissé à l'abandon. Les héritiers sont plus de soixante à s'en partager la propriété. Sa gestion relève de la mission impossible. Antonio di Lorenzo est l'un d'entre eux, après 20 ans de négociations, ils viennent de trouver un accord pour rénover les 10 000 mètres carrés du palais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David