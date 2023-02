Palmarès : les villes les plus accueillantes de France

L'Alsace, ses vignes, ses maisons à colombages et son hospitalité. Avec ses façades colorées, Kaysersberg vient d'être couronnée ville la plus accueillante de France. Ce n'est pas étonnant pour les habitants. Dans cet hôtel du centre-ville, Perrine Nemeth est réceptionniste. La convivialité est au cœur de son métier. Elle a une recette très simple : le sourire, la passion du métier, l'accueil et la bienveillance. Et cela paie, cet accueil est très bien noté sur internet. Les trois villes les plus accueillantes du classement sont alsaciennes. Pour Véronique Siegel, les avis de ses clients sont essentiels. À 700 kilomètres de là, dans le Tarn, Gaillac est son soleil décroche la quatrième place. Et là aussi, on sait pourquoi les gaillacois se distinguent. Ils sont entre montagne et mer, ce qui veut dire qu'ils ont toutes les qualités des gens de la montagne et de la mer, explique une habitante. Dans "La Verrerie"; l'hôtel-restaurant de la ville, on travaille en famille et ils savent que ce bon classement attire les clients. C'est une motivation pour progresser, comme l'explique Thibaut Gulka, le gérant. TF1 | Reportage O. Lévesque, J. Rieg Boivin, P. Michel