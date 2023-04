Pandas du zoo de Beauval : des locataires qui rapportent gros

Ils mangent des bambous presque toute la journée, sous le regard des visiteurs qui les prennent en photo. Il n'y a aucun doute, les pandas sont les stars à Beauval. Et c'est désormais officiel, nous pourrons les contempler jusqu'en 2027. L'arrivée du couple de pandas, en 2012, a permis au zoo de d'être mondialement connu. Pour le directeur du parc qui vient d'accompagner Emmanuel Macron en Chine, c'est un soulagement. Le parc fait partie des dix destinations les plus visitées de France et génère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 105 millions d'euros. Les produits dérivés, mugs, peluches ou encore porte-clés, vendus dans les trois boutiques du zoo, représentent près d'un dixième de ses revenus. Et si les pandas fascinent, c'est parce qu'il n'en reste que 1 800 dans le monde entier. Alors forcément, dans le zoo, on les bichonne. TF1 | Reportage A. Basar, G. Vuitton