Panier de courses TF1 : la baisse des prix enfin en vue

Vous commencez à connaître le rituel, même panier, même hypermarché, et même liste de course. Nous allons voir comment ont évolué les prix de nos quinze produits. Dans les rayons, nous le remarquons rapidement : beurre, lentilles, café, depuis le mois dernier, les prix n’ont pas changé. Sur nos quinze produits, douze sont restés stables. Pas d’augmentation sur la majorité de nos articles, c’est une première depuis six mois. Ce mois de juin, dans notre panier, deux produits ont baissé : les pattes, moins un centime. Et le jus d’orange, grâce à une promotion, la bouteille nous revient 25 centimes moins chers que le mois dernier, en mai. Seule hausse ce mois-ci et pas des moindres, concerne l’huile d’olive a augmenté de 1,38 euro par rapport au mois de mai. Avec la sécheresse, la production est en baisse et les prix augmentent. À elle seule, cette bouteille d’huile d’olive fait passer notre facture de 58,48 euros à 59,60 euros soit une augmentation de 1,12 euro. Notre ticket de caisse, va-t-il enfin baisser dans les prochains mois ? Des baisses de prix pourraient être visibles en rayon dès septembre, mais cela dépendra en grande partie des négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Rolland, T. Gippet