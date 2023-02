Panier de courses TF1 : les prix baissent mais très peu

En janvier, nous avons fait les courses pour notre premier panier TF1. Combien nous coûtera ce panier pour ce mois-ci ? Pour le savoir, retournons dans le même supermarché pour acheter les quinze mêmes produits. Au premier constat, le prix de la plupart des aliments de base n’a pas changé. C’est le cas des pâtes, des conserves, des œufs ou encore du lait. Nous avons même quelques surprises. Notre bouteille d’olive coûte 46 centimes de moins et le prix de notre paquet de sucre a baissé de 20 centimes par rapport au mois dernier. Mais, les bonnes affaires s’arrêtent là. C’est sur les produits frais que la hausse des prix est la plus visible. Une augmentation de 2,5% pour les steaks hachés et plus de 15% pour les carottes. Les produits frais sont les plus sensibles aux variations de prix. Ce mois-ci, notre panier nous aura coûté 55,6 euros, soit 22 centimes de moins qu’en janvier dernier. Comment expliquer cette baisse de 0,4% en pleine période d’inflation ? Pour cette experte, c’est la promotion sur l’huile qui fait légèrement baisser le prix de notre panier. Il coûtera bientôt plus cher. Des négociations commerciales sont en cours entre industriels et distributeurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payró, F. le Goïc