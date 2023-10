Panier TF1 : la baisse des prix se fait attendre

Depuis dix mois, nous suivons de très près 15 produits du quotidien. Leurs prix ont pour la plupart augmenté. Sur ces 15 même produits, 12 n'ont pas changé de prix d'un mois sur l'autre. C'est le cas par exemple des pâtes. Il y aussi de bonnes surprises. Le jus d'orange nous coûte trois centimes de moins grâce à une promotion. L'essuie-tout a, lui, baissé de deux centimes. Mais il y a des prix qui sont, eux, repartis à la hausse. Pour ce mois d'octobre, le litre d'huile d'olive nous coûte 12,38 euros. C'est 1,21 euro de plus qu'en septembre. Par rapport à notre tout premier panier en janvier, elle a même augmenté de 3,43 euros. Et ce sont surtout les hausses que les clients remarquent. Notre ticket de caisse a, lui aussi, augmenté par rapport au mois de septembre. Sans les pommes, absentes de l'étal ce mardi, nous avons payé 60,46 euros nos courses, soit 1,16 euro de plus. Les prix ne diminuent toujours pas. Selon Emily Mayer, directrice des études de l'Institut Circana, il n'y a pas de mouvement global de baisse parce qu'il existe encore de multiples tensions sur certaines matières premières. Pour cette experte, il faudra encore attendre la fin des négociations entre les enseignes et les industriels pour voir les prix éventuellement diminuer. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Humblot, A. Dubail