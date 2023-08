Panier TF1 : les premières baisses de prix

Vous connaissez le principe du panier TF1, la même liste de courses et le même supermarché. Plusieurs industriels ont promis des efforts sur les prix. Vérifions si notre ticket de caisse est vraiment moins cher. Bonne surprise avec notre paquet de pâtes. Depuis le printemps dernier, son prix restait bloqué à un euro et zéro deux centimes et ce mois d’août, il passe tout juste sous la barre d’un euro. Une baisse de trois centimes. Des pâtes un peu moins chères, car le cours du blé recule depuis plusieurs semaines et les consommateurs ne s’y trompent pas. Est-ce le début d’une baisse générale du panier de courses ? Absolument, selon les experts : “Dans le scénario le plus probable, une baisse de prix se ferait ressentir à la rentrée de septembre.” C'est le début seulement, car pour l'instant, rien d'encore tangible. Sur les quinze produits de notre liste de courses, treize n'affichent aucune évolution. Toujours neuf euros et 79 centimes pour nos quatre steaks hachés, trois euros et 31 centimes pour notre dentifrice. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, B. Hacala, C. Blanquart