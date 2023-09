Panier TF1 : une addition qui commence à baisser

Nous avons pris notre caddie avec un peu d'espoir. Le principe, c'est même magasin et mêmes produits. Le mois dernier, les experts prévoyaient une baisse de prix qu'on pourrait ressentir ce mois de septembre. Dans les rayons, sur quinze produits, on constate que onze n'ont pas changé de prix d'un mois sur l'autre. La baisse se fait encore attendre. Baisser les prix, cela prend du temps. Il y a tout de même une surprise, le prix des œufs a baissé de sept centimes, mais aussi des prix repartis à la hausse. La bouteille d'un litre de jus d'orange passe à 3,14 euros, c'est 28 centimes de plus que le mois dernier. L'essuie-tout, lui aussi, a augmenté de dix centimes depuis août. Et ce sont surtout ces hausses-là que vous remarquez. Notre variété de pomme est absente des étales. Mais si l'on prend les mêmes produits que le mois dernier, sans les pommes, le coût total de nos courses est à 50,72 euros, soit 38 centimes de plus que le mois dernier. Selon les distributeurs, le montant du ticket ne devrait pas baisser avant mars et les prochaines négociations. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Humblot, M. Kherraji