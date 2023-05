Paniers anti-inflation : il n’y a pas que l’alimentation

À quelques détails près, on pourrait se croire à l'entrée d'un supermarché. Mais dans ce caddie, en image, il n'y a pas de nourriture, mais un panier anti-inflation de bricolage. Les ampoules, les perceuses, ou encore les pots de peinture font partie des 400 produits à moins 10%, proposés par le magasin. Seule condition, détenir une carte de fidélité à neuf euros par an. Une opération mise en place jusqu'à l'été 2023, mais elle ne s'applique pas sur n'importe quel produit. Les remises s'appliquent sur la marque distributeur. Même stratégie que dans l'alimentaire, car l'enjeu est très important pour le secteur du bricolage. Les ventes depuis le début de l'année ont chuté de 4%. Même situation dans le secteur de l'ameublement. Dans l'enseigne "Maisons du monde", des promotions sur les canapés par exemple, jusqu'à 100 euros de moins. Au total, une centaine de produits sont concernés. Les ventes des produits anti-inflation ont augmenté de 10% depuis le début de l'opération. Aujourd'hui, cette stratégie gagne de plus en plus d'enseignes. Dernier exemple avec une chaîne d'équipement de sport, qui a décidé de bloquer les prix de 25 000 articles. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Ramaugé, O. Cresta