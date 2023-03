Paniers anti-inflation : vraiment bons pour notre santé ?

Dans les paniers anti-inflation, il y a à boire et à manger. Ils contiennent des légumes, des produits frais, mais également des biscuits, des chips ou encore des bonbons. Dans plusieurs enseignes, selon certaines associations, un produit proposé sur trois est trop gras, sucré ou salé. Pour UFC-Que Choisir, certaines enseignes abusent du dispositif dans un but commercial. "Une enseigne, par exemple, dans ses 150 produits, avait proposé au moins huit alcools différents (vodka, whisky, rhum, pastis, bière...). Pour les enfants, un choix de soda classé Nutri-Score C, D ou E, des chips et des cacahuètes diététiques. L'absence de fruits et légumes frais se fait remarquer", rappelle Olivier Andrault, chargé de mission Alimentation de cette association. Dans l'un des magasins Carrefour, on assume proposer des produits moins bien notés parce qu'ils sont populaires auprès des clients. Mais l'enseigne a tenu compte des critiques. La moitié des produits proposés dans leurs paniers seront notés A ou B pour moins de deux euros en moyenne. Le panier de cette enseigne entrera en vigueur le mercredi 15 mars pour une durée de trois mois. TF1 | Reportage E. Spertino, M.L. Bonnemain, R. Roiné