Panique à bord : coup de feu dans un train

La scène est gelée. Les enquêteurs font des relevés pour retracer les minutes qui précèdent le coup de feu au wagon deux. Le TGV roule en direction de Paris. À bord, un homme excité, incontrôlable, casse une vitre avec un marteau, à l'entrée d'un wagon. Le contrôleur demande l'aide d'un policier en civil, armé. Selon la police, à cet instant, impossible de savoir si l'homme est armé ou non. Le policier lui, sort son pistolet de service. L'individu se jette sur lui, un corps-à-corps à terre. L'homme s'empare du pistolet, tire, la balle se loge dans le sol. L'homme est finalement maîtrisé, ligoté avec des ceintures, puis arrêté. Les passagers eux, terminent leur voyage dans un autre train, choqués. Le policier était en congé. S'il était armé, c'est parce qu'il voyageait avec le dispositif “Voyager et Protéger", un billet à tarif réduit contre la promesse d'intervenir si nécessaire. En un an, 240 000 trajets ont ainsi été sécurisés avec 80 interventions. Un couteau a été retrouvé dans la poche de l'individu. Il a été placé en garde à vue et reste présumé innocent. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Belot