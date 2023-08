Panne inédite à Orly, des voyageurs partent sans leurs valises

Partout, dans l'aéroport, on trouve des montagnes de valises. Chaque mètre carré du terminal d'Orly a été utilisé pour les stocker. Faute de place, certains voyageurs ont dû laisser leurs valises à l'extérieur du bâtiment. Depuis quatre heures du matin, une panne inédite empêche l'acheminement des bagages jusqu'aux soutes des avions, laissant dans le flou 10 000 voyageurs, agacés et inquiets. Face à la pagaille, certains compagnies de décoller sans aucun bagage en soute. Wassim, un voyageur, vient d'atterrir à Casablanca. Mais, sa valise est encore à Paris. Quand va-t-il pouvoir récupérer ses affaires ? Il ne le sait pas. Les bagages ont été acheminés par des bus dans des hangars pour que les compagnies puissent les récupérer ensuite et les acheminer le plus vite possible, a expliqué Bertrand Sirven, directeur de la communication du Groupe ADP. La logistique a encore entraîné de nombreux retards, ce soir du 3 août. Pour éviter les annulations, certains vols ont été déroutés vers l'aéroport de Roissy. Ce soir, la panne est réparée. L'enregistrement des bagages a pu reprendre peu avant 19 heures. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Deschateaux, F. Amzel