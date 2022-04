Panne d'internet géante : des actes de sabotage

Il s'agit d'un sabotage de câble Internet qui a paralysé une bonne partie de la journée de ce mercredi 27 avril. Des utilisateurs de téléphone, des Internautes, mais aussi des milliers d'entreprises ont été touchés. Les opérateurs parlent d'actes de vandalisme effectués par des gens qui connaissent la nature des infrastructures. Ils n'ont pas visé les armoires accessibles facilement sur la voie publique, mais des câbles longue distance enfouis dans le sol dans des endroits inconnus du grand public. Dans la nuit de mardi à mercredi, à 04H du matin, des câbles ont été coupés presque au même moment dans plusieurs départements. SFR, Free et dans une moindre mesure Bouygues Telecom sont concernés. Ce matin, dans cette commune située à 80 km au sud de Paris, de dizaines de personnes se sont réveillées sans aucun réseau. Et 300 km plus au nord, à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, de nombreux habitants ont rencontré les mêmes soucis. Progressivement dans la journée, les connexions ont été rétablies, grâce à des contournements. Comme si au lieu d'emprunter une autoroute, Internet devait désormais passer par des départementales. Les dégâts sont importants. Et il faudra des jours pour les réparer. Ce soir, le parquet de Paris ouvre une enquête pour association de malfaiteurs. TF1 | Reportage F.X. Ménage, S. Hembert, G. Delobette