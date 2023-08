Panne géante à Londres : des centaines d’avions cloués au sol

Des dizaines d’avions ont été cloués au sol. À l’aéroport Heathrow de Londres, seuls trois appareils se déplacent en même temps. Dans la tour, les contrôleurs travaillent à la main. Six cents vols ont été annulés ou retardés dans la journée. Des milliers de passagers sont priés de faire demi-tour. “On espère qu’on peut partir demain matin. On a rencontré des gens et maintenant, on a pris un hôtel à quatre personnes”, a réagi une passagère. En cause, la panne du logiciel qui gère automatiquement les plans de vol en temps réel. Les aéroports de civils en Grande-Bretagne et en Irlande tournent au ralenti. Annuler des vols est la seule solution pour éviter les catastrophes aériennes. On peut voir dans les images les trafics aériens en accéléré ce matin au-dessus de l’Angleterre. Dans l’après-midi, il était réduit de moitié. La panne a finalement été résolue. Le retour à la normale devrait prendre plusieurs jours. TF1 | Reportage B. Cristal, É. Stern, C. Dubrul