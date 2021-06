Panne géante : comment fonctionnent les numéros d’urgence ?

La panne des numéros d'urgence de mercredi est à tout point de vue hors norme. Un dysfonctionnement rarissime et un système de secours qui n'a pas marché. Quelles en sont les causes ? Les appels d'urgence mêlent deux types de communication : les lignes fixes traditionnelles et les lignes numériques. Tout est mélangé dans ce qu'on appelle un routeur qui traite les appels d'urgence en priorité. Hier, c'est à ce niveau que les blocages surviennent comme ce qui s'est passé par exemple au sein des pompiers de Paris. Pourquoi la panne est-elle devenue générale ? Dans l'Hexagone, l'ensemble des appels d'urgence transite par Orange qui compte à cet effet six plateformes réparties sur tout le territoire. À cause, semble-t-il, d'un problème de logiciel en fin d'après-midi, les six serveurs sont affectés simultanément. Toute la machine est grippée et il n'y avait pas de plan B. Quelles sont les solutions pour éviter une nouvelle panne ? Au SAMU de Lille, directement touché par ce problème, on réclame plusieurs canaux de diffusion. Une autre alternative serait de créer un numéro d'appel unique pour les urgences. Ça ne prémunit pas d'une panne. Mais d'après certains experts, c'est moins complexe à gérer que les différents numéros actuels.