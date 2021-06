Panne géante des numéros d'urgence : que sait-on ?

Une cellule de crise est réunie au ministère de l'Intérieur pour tenter d'identifier la panne qui touche les services d'appel dédiés aux urgences et de la résoudre. Plusieurs pistes sont évoquées. La première, la plus plausible, selon l'un des grands opérateurs de téléphonie française, c'est l'idée d'une panne technique et non pas d'une cyber-attaque. Même si les investigations se poursuivent, la réunion de crise à Beauvau est importants à plus d'un titre, puisque des représentants du ministère de l'Économie, de la santé, de l'Intérieur mais aussi des proches du Premier ministre. L'objectif est de rétablir aux plus vite les communications. Dans une caserne des pompiers que nous avons visitée à Paris, par exemple, les appels sont reçu. Mais ensuite des blocages sont constatés, bien souvent que ce soit par le biais d'un téléphone fixe ou si vous appelez avec votre portable, nous confie la porte-parole des pompiers de la capitale, qui espère comme tout le monde que le problème soit résolu dans les prochaines heures.