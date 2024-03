Panneau solaire : la Chine fait de l'ombre au made in France

Il y a encore un an, tout allait bien pour un fabricant de panneaux solaires près de Nantes. L’entreprise a même investi plusieurs millions d’euros dans une chaîne de production flambant neuve. L’objectif était de répondre à la multiplication des commandes. Mais aujourd’hui, il n’arrive plus à les vendre. Les stocks s’accumulent, car depuis l’été, les panneaux solaires chinois ont envahi le marché. La raison, c’est leur prix. Ils sont près de quatre fois moins chers que les siens : 200 euros nantais contre 50 euros pour le panneau chinois. Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte 90 salariés, risque de disparaître. Si aucun repreneur n’est trouvé d'ici un mois, elle mettra la clé sous la porte. Cette entreprise est l’une des trois dernières à fabriquer des panneaux solaires en France, d’autant plus étonnant que le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux. L’ensemble des panneaux solaires du pays peut produire jusqu’à 20 gigawatts, 5% de la production électrique en France. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Monnier, E. Coussemacq