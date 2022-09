Panneaux lumineux : faut-il les éteindre ?

Écrans numériques bannis, publicités lumineuses et enseignes de magasins qui s'éteindront à minuit, voilà ce que la métropole lyonnaise appliquera en avril prochain dans un souci de sobriété énergétique. "C'est de l'argent gaspillé, de l'électricité aussi. On n'en a pas besoin", déclare une senior. "Je trouve que c'est dommage, parce que Lyon by night c'est magnifique", regrette une riveraine. Depuis un an, 45 panneaux ont déjà disparu du paysage urbain. Pourtant, il rapportait une rente de 125 000 euros à la métropole chaque année. "On ne peut pas demander aux Français de réduire leur chauffage ou leur éclairage chez eux tout en laissant des panneaux numériques cracher toute la journée des informations publicitaires. Ce ne serait pas cohérent", explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président (EELV) de la métropole de Lyon. Les panneaux lumineux sont très gourmands en énergie. Un écran numérique de 2 m² consomme plus de 2 000 Kw/an. C'est la consommation moyenne annuelle d'un ménage pour l'éclairage et l'électroménager. Une chasse aux gaspillages déjà réalité dans une commune de Seine-et-Marne, et c'est madame la maire en personne qui incite les commerçants. En éteignant l'éclairage public de 22h à 5h, la mairie économise ainsi 100 000 euros par an, un argument qui, elle l'espère, convaincra les plus réticents. TF1 | Reportage A. Barth, C. Buisine, C. Chevreton