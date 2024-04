Panneaux publicitaires "illégaux" : ces élus qui n'en veulent plus

Le département de l'Essonne s'est donné une mission pour les prochains mois : abattre toute une forêt de panneaux publicitaires pour lutter contre le phénomène de "France moche". Des affichages en bord de route, le plus souvent illégaux, qui vont disparaître petit à petit du paysage. "Il y en a trop, c'est pas beau", approuve une riveraine dans le reportage du 20H de TF1 visible dans le reportage en tête de cet article. "Si ça sert à rien et que ça peut être plus dangereux qu'utile, c'est mieux de les enlever", renchérit une autre. Rien que le long de la Nationale 20, environ 600 affichages ont été recensés sur une cinquantaine de kilomètres pour être démontés. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ces démontages de panneaux illégaux sont eux-mêmes illégaux. Car même sur son territoire, le département devrait attendre une décision de justice pour les retirer. En matière de publicité, le pouvoir de police appartient aux communes. Ce sont elles qui peuvent autoriser ou interdire les affichages sur la voie publique, comme sur un terrain privé. "Toute implantation irrégulière peut faire l'objet d'une procédure de mise en demeure, mais également dans certaines hypothèses de sanctions administratives", explique Julie Cotelle, conseillère juridique Intercommunalités de France. Mais le président, François Durovray, assume : "s'il y a ces panneaux publicitaires, c'est parce qu'il y a des annonceurs qui font commerce de l'enlaidissement du réseau routier, mais il y a aussi des propriétaires qui tirent des revenus de cela. Et nous mettons un coup d'arrêt évidemment à ces pratiques", affirme-t-il. Ces panneaux publicitaires découpés, une vingtaine déjà, seront stockés et pourront être récupérés par les annonceurs. À la place, des arbres seront plantés au bord de la Nationale. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Vergari, M.H Astraudo