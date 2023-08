Panneaux solaires : ils couvrent les parkings

Vous les avez remarquées, sur certains parkings, il y a des constructions un peu particulières. D'ici 2028, tous les parkings de plus de 1 500 mètres carrés doivent s'équiper de panneaux solaires, c'est la loi. En dessous, les voitures peuvent se garer. Au magasin d'électroménager "Boulanger" dans la Charente-Maritime, l'électricité produite par le parking alimente le magasin. "On va être autonome à 25% sur le magasin, sur une année complète.", dit Johnny Rousseau, directeur du magasin. Cela vaut 30 000 euros d'économie pour le magasin. La loi a été votée en mars et depuis, les chantiers se multiplient. Partout dans le pays, nos parkings changent d'apparence : supermarché, grande distribution, et même les hôpitaux. À Évreux (Eure), le centre hospitalier va en profiter pour installer des bornes de recharges. Cela n'a rien coûté à l'hôpital, car la fourniture et la pose sont gratuites. Mais en échange, c'est l'installateur qui vend l'électricité aux gestionnaires du réseau Enedis. Le courant est ensuite distribué aux maisons à proximité. Si les structures concernées n'équipent pas leur parking de ces panneaux solaires, elles risquent une amende de 40 000 euros par an. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Kouho, Q. Stammbach