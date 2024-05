Panneaux solaires : la France peut-elle rattraper ses concurrents chinois ?

Le marché des panneaux solaires est dominé par la Chine à 90%. Résultat, la PME française Systovi à Carquefou (Loire-Atlantique), que nous avions filmée le 18 mars 2024, a dû déposer le bilan il y a trois semaines seulement. Ses 87 salariés n'étaient pas assez compétitifs face aux Chinois. Désormais, seule une entreprise survit en France. Il s'agit de Voltec Solar à Dinsheim-sur-Bruche (Bas-Rhin). En quinze ans d'existence, son directeur a vu disparaître toute la filière, il tient grâce à des clients profondément attachés au "Made in France". "Quand on a démarré l'activité, il y a eu quatorze sociétés comme la nôtre. Pour moi, il y a eu un souhait européen de chercher le prix de l'électricité le plus bas, aux dépens de l'industrie", s'exprime Lucas Weiss. En clair, favoriser les panneaux chinois moins chers. Une "erreur du passée" selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, que nous avons questionné sur le sujet. "C'est un échec économique, un échec politique. Nous avons du retard, nous voulons le rattraper, donc nous avons fait le choix d'investir dans cette filière : il y aura deux gigafactories qui ouvriront en France", a-t-il déclaré. L'une de ces futures giga-usines sera construite en Moselle. Les travaux commenceront en 2025. TF1 | Reportage P. Gallaccio, H. Leveque, V. Abellaneda