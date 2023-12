Panneaux solaires : la fronde des agriculteurs

En plein cœur du Bocage normand, ses vaches laitières, en images, seront bientôt des pionnières. À quelques mètres de l'étable, se trouve leur futur pâturage, trois hectares de prairies surplombées de panneaux solaires. Placés sur des rails, à cinq mètres de hauteur, les panneaux apportent de l'ombre et pivotent selon l'ensoleillement. Ils se dressent même à la verticale pour laisser passer la pluie. Il n'y a aucun changement pour les vaches. Au contraire, pour éleveur, propriétaire du terrain agricole, il n'y a que de bénéfice. Le système limite l'assèchement du sol et apporte du confort à l'animal. L'installation vient de sortir de terre. Elle a été financée entièrement par une entreprise spécialisée qui revendra ensuite l'électricité. Pour pouvoir s'installer dans son champ, elle verse à l'éleveur un loyer, un revenu d'appoint non négligeable, entre 5 et 8% du chiffre d'affaires de son exploitation. Depuis quelques années, ces projets d'agrivoltaïsme se développent partout dans le pays et sur tout type de cultures, avec une promesse pour les agriculteurs, un complément de revenu stable sans rien changer à leur production. Si l'entreprise mise sur les champs et prairies pour implanter ses panneaux solaires suspendus, c'est que ces surfaces agricoles sont nombreuses. Mais certains s'inquiètent de potentiel excès. Le gouvernement prépare donc un décret pour encadrer l'agrivoltaïsme. TF1 | Reportage E. Payro, M. Laurent, A. Gay