Panneaux solaires : le pari des centrales flottantes

La réserve du Vallon Dol, au nord de Marseille, alimente en eau potable 300 000 personnes. Dans deux ans, ses 17 hectares seront en partie recouverts de panneaux solaires. Une installation capable de produire de l'électricité pour 8 000 personnes. Le site a été choisi, car dans les environs, pas de fonciers disponibles ou alors à des prix prohibitifs. Mais surtout, ce site, déjà artificialisé, permet de réduire les coûts d'exploitation. Il n'existe qu'une seule centrale flottante aujourd'hui dans le pays, celle de Lazer, dans les Hautes-Alpes. Mais grosse différence, elle est posée sur une eau qui n'est pas utilisée pour la consommation, contrairement à celle de Marseille. Y a-t-il un risque sanitaire ? C'est précisément ce qui inquiète Philippe Musarella, président de l'association "Pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre", à Marseille (Bouches-du-Rhône). Aucun risque selon l'exploitant du bassin. L'eau est surveillée plusieurs fois par semaine. Et le plastique de la futur centrale a été conçu spécifiquement pour ce genre d'installation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, X. Boucher, H. Massiot