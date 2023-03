Panneaux solaires : les installations au beau fixe

Sonia et André, propriétaire d'un gîte à Marseille, font installer 18 panneaux solaires sur leur toit exposé plein sud. Un investissement important de 17 500 euros au départ. Mais avec l'aide de l'État, cela leur coûtera 15 000 euros. C'est le prix à payer pour espérer faire baisser leur facture d'électricité qui s'élève, chaque mois, à 370 euros en moyenne. Les panneaux photovoltaïques devraient leur permettre de consommer 60% de ce qu'ils produisent et revendre les 40% restants à EDF. "Cela représente environ 120-150 euros de moins sur la facture d'électricité par mois. À la fin de l'année, il y a une redistribution de ce qui n'aura pas été autoconsommé. Ça peut aller de 300 à 500 euros, en fonction de leur taux d'autoconsommation", précise Augustin Leroy, co-fondateur de MC est SOLAIRE. Le couple espère ainsi amortir son investissement dans 7 à 8 ans. Avec l'augmentation des prix de l'énergie et les incertitudes sur les futurs tarifs de l'électricité, de nombreux particuliers cherchent à s'équiper en panneaux solaires. Mais les installateurs peinent à répondre à la demande et les délais s'allongent. TF1 | Reportage J. Roux, J.Y. Mey, S. Pierre