Panneaux solaires : les particuliers de plus en plus séduits

Faire entrer les énergies renouvelables dans sa maison, c'était le rêve de Florent. Il y a quelques semaines, il a acheté six panneaux photovoltaïques sur Internet. Prix du kit : 2 800 euros. C'est trois fois moins cher qu'un installateur agréé, mais il faut tout monter soi-même. Crochets de fixation sur les tuiles, câbles de branchement... Florent est resté une demi-journée sur son toit. Il ne regrette pas son choix et envisage même de “rajouter des panneaux pour compléter l'installation”. Son installation sera rentabilisée au bout de 7 ans. Un calcul qui séduit de plus en plus de particuliers. En octobre, les ventes de ce type de kits ont été multipliées par quatre. Produire son électricité soi-même, cette tendance est aussi observée chez ces téléconseillers. Avec les coûts de l'énergie qui augmente, ils sont débordés d'appels. L'installation coûte en moyenne 8 000 euros, aide de l'Etat déduite. “Vous connaissez le coût de votre investissement et vous n'avez plus à supporter les hausses, les variations du prix de l'énergie demain, dans 5 ans, 10 ans et dans 15 ans”, souligne Frédéric Utzman, co-fondateur et président d’Effy. “C 'est quelque chose qui, aujourd'hui, séduit de plus en plus de Français”. “Les panneaux solaires sont juste en haut sur le toit. Il y en a 14”, indique cet autre consommateur. Coût des travaux : 10 000 euros. Les résultats ont été immédiats. La facture a été divisée par trois. Actuellement, le soleil fait encore fonctionner les appareils électroménagers, l'éclairage, les équipements TV et même le chauffage. “Je savais que l'été, il fait beau toute la journée, donc qu'on allait bien produire et pouvoir en profiter. Mais là qu'en novembre qu’on puisse encore en profiter, pour le coup, je suis étonné”. En France, 120 000 maisons produisent et consomment leur propre électricité. Tout devrait s'accélérer en 2030. Près de 4 millions de résidences pourraient basculer en autoconsommation. TF1 | Reportage L. Romanens, S. Roland, T. Bové, S. Py