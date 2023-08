Panneaux solaires : les vendeurs submergés de demande

Plus de soleil et plus de travail pour Erwan Leraisnier, installateur de panneaux photovoltaïques. Il en pose depuis plus de dix ans. Un tel engouement pour l'énergie solaire n'est jamais arrivé en Normandie. Parmi ses nouveaux clients figure Nathalie Freon. Elle vient d'investir près de 8 000 euros dans des panneaux solaires, à la suite de la hausse des coûts de l'électricité. Grâce à cela, elle espère économiser au moins 500 euros par an. En France, il existe plus de 700 000 installations photovoltaïques, dont 100 000 posés, rien que sur l'année 2023 écoulée. Une demande en forte hausse, mais il est difficile de trouver de la main d'œuvre. Cecilia Inostroza, directrice de Terre Solaire, souhaite par exemple recruter quinze personnes. Elle n'a réussi à trouver que cinq personnes en quatre mois. Les candidats compétents sont peu nombreux. Ces dernières années en France, l'ensoleillement a augmenté, notamment sur la moitié nord. Une situation qui devrait continuer de dynamiser toute la filière photovoltaïque. TF1 | Reportage R. Ansencio, L. Baqué, C. Jouanneau