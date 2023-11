Panneaux solaires : pourquoi les prix dégringolent

À Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, l'homme interviewé prend soin de ses huit panneaux solaires. À 99 euros la pièce, ils sont deux fois moins chers qu'en 2022. Résultat, son toit est recouvert de panneaux solaires, qui lui assurent 70% de sa consommation d'électricité. Une installation à prix cassé, vendue par l'entreprise Oscaro Power. C'est assumé, ces produits viennent de Chine. Le pays en a produit beaucoup plus que nécessaire. Dans les entrepôts européens, il y en a plus de 200 millions à écouler. L'entreprise Axdis, distribue des produits fabriqués en Europe, mais aussi en Chine. Et c'est bel et bien l'Asie qui bouleverse le marché. Selon les industriels, les tarifs des panneaux européens ont baissé de 25% depuis le début de l'année 2023. Jérôme Mouterde, co-fondateur et président de Dualsun, a même dû aller jusqu'à moins 40%. Certains fabricants ont déjà mis la clé sous la porte, face à la concurrence. Pour survivre, Jérôme Mouterde, lui, propose quelques produits qui n'existent pas encore en Chine. Actuellement, le géant asiatique fournit huit panneaux sur dix dans le monde. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Gay, S. Iorgulescu