Panneaux solaires : stockez ce que vous ne dépensez pas !

Sur le toit de la maison de Cédric Delpérié, se trouvent douze panneaux solaires. Installés depuis quatre ans, ils fournissent de l’électricité pour tous les appareils ménagers de la maison durant la journée. Ce lundi 23 octobre, le propriétaire de la maison veut optimiser sa centrale solaire. Il vient d'acheter une batterie pour stocker l'électricité produite en trop chaque jour. C'est 4 500 euros, pause comprise, les perspectives affichées sont prometteuses. Le coût total de l’installation solaire est de 16 500 euros, rentabilisés d’après ses calculs en douze ans. L’électricité étant de plus en plus chère, il veut alléger ses factures par tous les moyens. Dans une autre maison de 250 mètres carrés, on a vu les choses en très grand. En tout, 33 panneaux solaires sont nécessaires pour la piscine, les dépendances et la voiture électrique. Il y a huit batteries sur le mur. Actuellement, la maison consomme moins d’électricité qu’elle n’en produit. Les témoins lumineux indiquent que les batteries se chargent. C’est une installation hors norme de 45 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, T. Valtat