Pape François à Marseille : une visite sous très haute sécurité

Ce sera l'un des temps forts de sa visite à Marseille. Attendu par plus de 100.000 personnes sur place, samedi après-midi, le Pape François remontra en papamobile l’avenue du Prado. Tout le quartier sera bouclé, circulation et stationnement seront interdits dès vendredi soir. Et les policiers municipaux préparent déjà le terrain. Les autorités s’organisent depuis neuf mois. Cette visite est historique, la sécurité sera maximale sur cet axe, avec notamment, une quarantaine de caméras de vidéosurveillance, toutes reliées dans une salle. Il y a un opérateur derrière chaque écran. À bord de sa papamobile vitrée, le Pape saluera le public durant au moins quinze minutes, le long du Prado, avant de donner sa messe au stade Vélodrome. Au-dessus, un hélico de la gendarmerie le suivra, pour lutter contre toute menace, car le ciel marseillais sera scruté par l’armée de l’air. Aucun aéronef ne survolera la ville, ni aucun drone. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Bonnot