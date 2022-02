Papiers d'identité : embouteillage dans les mairies

Six mois pour avoir un rendez-vous. À Quimper, il n'y a pas de place avant la mi-août pour renouveler son passeport, et c'est le même problème dans de grandes villes. À la mairie de Saint-Brieuc, il faudrait compter une moyenne de trois mois pour obtenir un rendez-vous. Claudie a perdu sa carte d'identité. Elle a réussi à avoir un créneau juste à temps pour partir en vacances en mai. "Pas de départ à l'étranger sans carte. En regardant régulièrement tous les soirs, je me suis dit qu'il y a forcément désistement et des créneaux qui vont se libérer. Ce qui était le cas", confie-t-elle. Près de 40 rendez-vous s'enchaînent chaque jour depuis l'allègement des mesures liées au Covid. "Ce sont vraiment les deux années sanitaires qui ont été un peu compliquées,. Les usagers n'ont pas fait de titre, ou n'ont pas eu besoin d'en faire. Ce qui fait qu'il y a un rattrapage de ces deux années. Du fait aussi de la réouverture de frontières, il y a plus de projets de voyage", explique David Bahezre, agent de mairie de Saint-Brieuc. Pour avoir une place plus rapidement, certains n'hésitent pas à faire de la route. Marine habite à Caen, mais à 40 km de chez elle, à Balleroy, les délais sont beaucoup plus courts. Son voyage à Amsterdam est sauvé. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby