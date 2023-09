Papiers d'identité : enfin des délais raisonnables ?

À la mairie de Lambersart, les rendez-vous s'enchaînent toujours les uns après les autres. Il y a encore quelques mois, il y avait 105 jours de délai pour avoir un créneau disponible. Désormais, un rendez-vous vous est attribué en moyenne 41 jours après votre demande. Et cela peut s'expliquer de plusieurs façons. "On a multiplié les créneaux, on a essayé de les densifier. On est passé de 30 minutes par créneau à 20 minutes pour aller un peu plus vite. Et puis, là les vacances sont terminées, donc on a une baisse de régime et on retrouve la fluidité habituelle", nous fait savoir Éric Lamblin, directeur général adjoint des services de Lambersart (Nord). À l'échelle nationale, fin avril, il fallait compter un délai de 66 jours. Aujourd'hui, c'est en moyenne 28 jours, grâce notamment aux 656 nouvelles communes qui proposent ce service depuis le début de l'année. Dans un village situé à six kilomètres de Lambersart, les délais sont beaucoup plus courts, jusqu'à cinq jours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Barbier, S. Deperrois, L. Poinsatte