Papiers d’identité : le plan d’urgence est-il efficace ?

Le couple que nous avons rencontré a eu de la chance et pourra partir à l'étranger cet été. Mais il s'y est pris dès le mois de février. "On a écumé les mairies de Gironde, et c'était le premier rendez-vous que j'ai pu avoir pour refaire ma pièce d'identité", raconte la jeune femme. "À chaque fois, les délais c'étaient pour juin ou juillet, voire jusqu'en août. Du coup, c'était compliqué", ajoute son partenaire. Depuis le mois d'avril, rien n'a changé dans la mairie, trois mois d'attente minimum pour faire une demande de pièce d'identité. "Espérons que ça sorte rapidement, parce que le voyage est prévu pour le 23 juin", confie une autre femme. Pour réduire ces délais, le gouvernement a fait des promesses. 400 nouveaux boîtiers biométriques doivent être installés dans les mairies, comme à Mérignac qui en attend un de plus. "Avoir une cinquième machine c'est pouvoir ouvrir 90 créneaux supplémentaires par semaine à peu près, pour pouvoir faire des délivrances de passeports. pour nous, c'est fondamental", indique Élodie Portelli, directrice générale des services - Mairie de Mérignac (Gironde). T F1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, E. Braem, A. Bacot