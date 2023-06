Papiers d'identité : les délais diminuent... Mais pas partout

Pour accéder enfin au guichet d'enregistrement des empreintes, à Aix-en-Provence, un administré aura dû largement anticiper, il a pris rendez-vous il y a au moins six mois. Juste à côté, une jeune maman a pris son rendez-vous durant sa grossesse. Il faut entre trois à quatre mois de délai pour un rendez-vous dans l'unique centre d'Aix-en-Provence. On est bien loin des temps d'attente, divisés par deux, annoncés par le gouvernement. Pourtant, ici, l'amplitude horaire a été augmentée de 20%, samedi matin compris, mais cela ne suffit pas. Dans ce centre, une dizaine d'agents traite 180 dossiers par jour, mais les demandes explosent, 15% de plus chaque année, depuis 2021. Comme l'explique dans le JT DE 20H de TF1 Perrine Meggiato, adjointe au maire (LR) en charge de l'état civil d'Aix-en-Provence. Quelques kilomètres plus loin, à Marseille, pourtant, c'est une tout autre ambiance dans un bureau municipal de proximité qui vient juste de rouvrir. Et lorsque l'on évoque avec les administrés les délais d'attente, ils disent que c'est très rapide. Ouverture d'un bureau supplémentaire, mais la ville a aussi embauché 30 agents et bénéficie d'une dotation de machine, de la part de l'État. Résultat, la cité phocéenne peut aujourd'hui traiter 1 000 demandes par jour. TF1 | Reportage L. Huré, A. Portron