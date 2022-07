Papiers d’identité : les délais ne diminuent pas

À la mairie d'Arras, dans la Pas-de-Calais, la salle d'attente de l'état-civil ne désemplit pas. Là-bas, la plupart des gens viennent renouveler leur passeport ou leur carte d'identité qui est périmée. C'est urgent, car pour beaucoup, il faut partir en vacances. Après deux ans de Covid, sans beaucoup de déplacements, des milliers de Français veulent désormais renouveler leurs pièces d'identité. Et dans l'administration, c'est l'embouteillage. En effet, Muriel Viseur, cheffe du service état-civil de la mairie d'Arras, nous a confirmé cette "recrudescence des demandes de titres". Voilà pourquoi le gouvernement a lancé un plan d'urgence pour accélérer les dossiers. À Arras par exemple, lorsque la mairie ferme ses portes, les bureaux de l'état-civil restent ouverts pendant toute la pause-déjeuner, et même une heure de plus le soir. Résultat, 1 200 personnes ont été reçues en plus des horaires habituels. À Lille, dans la mairie de quartier de Fives, on a reçu un deuxième appareil pour relever les empreintes digitales. Cela peut paraître anecdotique, et pourtant, le dispositif accélère les rendez-vous. Et sur place, on calcule tout à la minute. Pour résumer la situation, sachez que si vous prenez rendez-vous maintenant, vous serez reçu en mairie fin septembre, pas avant. Et vous obtiendrez vos documents fin octobre. T F1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas.