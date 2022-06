Papiers d'identité, pourquoi toujours autant d'attente ?

Pour Clémentine et ses deux filles, c'est enfin l'heure du rendez-vous pour déposer les dossiers de renouvellement de passeport à la mairie de Sanary. Il faut compter plus d'un mois pour obtenir un rendez-vous. C'est mieux que la moyenne nationale, mais comment expliquer un tel délai ? En attendant, Clémentine a déjà dû annuler un voyage et va devoir faire preuve de patience avant de recevoir son passeport : elle recevra ses papiers d'identité dans neuf semaines. Une fois la demande validée à la mairie, elle doit être étudiée par un centre de la préfecture avant de pouvoir lancer la fabrication du titre. Une deuxième étape où les retards s'accumulent. Il est donc difficile de voir les effets des recrutements annoncés il y a quelques semaines par le gouvernement. Quant aux mairies, malgré l'aide de certains sites internet, les délais restent également très longs. Il faut parfois attendre plus de trois mois. Alors, certains n'hésitent pas à traverser la France pour réduire l'attente. C'est le prix à payer pour gagner quelques précieuses semaines, à condition de ne pas oublier de revenir chercher son passeport en mairie. Vous avez trois mois pour le faire avant qu'il ne soit désactivé. Ce serait dommage d'avoir à tout recommencer.